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Газета.ру

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"Ъ": с 2027 года Финляндия прекратит обслуживание опор линий связи с Россией

"Ъ": с 2027 года Финляндия прекратит обслуживание опор линий связи с Россией

Финская энергетическая компания Fingrid уведомила российских операторов связи о намерении с 2027 года прекратить обслуживание опор линий электропередачи, на которых размещены волоконно-оптические линии связи (ВОЛС).

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