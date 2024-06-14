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Новости: Севастополь, Крым, Россия

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Губернатор Севастополя рассказал как Севастополь отпраздновал свой день рождения

14 июня Севастополь отпраздновал 241-ю годовщину со дня основания. О том как прошло празднование дня рождения города рассказал в своем телеграм-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

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