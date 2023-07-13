Когда просматриваешь интернет и новостные ленты, складывается такое впечатление, что Россия вот-вот пойдёт по миру...
Когда просматриваешь интернет и новостные ленты, складывается такое впечатление, что Россия вот-вот пойдёт по миру или развалится на грызущиеся между собой части, военные только и ждут момента, чтоб Путина свергнуть, а население в жуткой панике перед неизбежным приходом к власти на украинских и НАТОвских штыках внесистемной оппозиции.
Комментарии
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Много бреда пишется для запада.
Запад сам пишет для себя много бреда. 😀😀😀
Уважаемый Абракадабрас, я писал комментарий в ответ на тот, где писали об узком круге желающих поражения России. И просто для примера привел известных мне недовольных тем, что на западе стало недоступным то, чему они жизнь посвятили. И их много- очень много. И ничего большего своим комментарием я сказать не пытался. Поэтому или пишите в чем я прав или не прав, или комментируйте тему статьи. А Скотта Риттера я и так смотрю без Ваших ссылок.
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