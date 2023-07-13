Когда просматриваешь интернет и новостные ленты, складывается такое впечатление, что Россия вот-вот пойдёт по миру...

US

Uri Strukow

Уважаемый Абракадабрас, я писал комментарий в ответ на тот, где писали об узком круге желающих поражения России. И просто для примера привел известных мне недовольных тем, что на западе стало недоступным то, чему они жизнь посвятили. И их много- очень много. И ничего большего своим комментарием я сказать не пытался. Поэтому или пишите в чем я прав или не прав, или комментируйте тему статьи. А Скотта Риттера я и так смотрю без Ваших ссылок.