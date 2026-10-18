Каждый раз, когда речь заходит о смене автомобиля, всплывает один и тот же вопрос: а стоит ли игра свеч? Особенно если текущая машина вроде бы ездит, но морально устарела настолько, что каждая поездка превращается в компромисс с собственным комфортом.