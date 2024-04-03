Патрушев заявил о ведущих к Украине следах теракта в «Крокусе»

Следы террористической атаки в «Крокус Сити Холле» ведут к украинским спецслужбам, заявил 3 апреля секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в Астане на ежегодной встрече секретарей советов безопасности государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
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