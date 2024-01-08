«Оппенгеймер» стал лучшим драматическим фильмом премии «Золотой глобус»

Биографический фильм британского и американского режиссера Кристофера Нолана, посвященный жизни ученого и создателя атомной бомбы Роберта Оппенгеймера, получил «Золотой глобус» на 81-й церемонии награждения в Лос-Анджелесе.
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