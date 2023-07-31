Макгрегор – о Гейджи: «Я нокаутирую его одним ударом. Гарантирую»

«Я нокаутирую его одним ударом. Гарантирую», – написал в соцсетях экс-чемпион UFC Конор Макгрегор. Ирландец не уточнил о ком речь, но, судя по предыдущим сообщениям в этот день, он имел ввиду Джастина Гейджи.
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