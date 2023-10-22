RS: ракеты ATACMS крайне опасны для мирного населения

США пошли на безответственный шаг, передав ракеты ATACMS Украине. Соответствующее заявление сделал член руководящего комитета Американской коалиции за запрет кассетных боеприпасов Титус Пичи в статье для журнала Responsible Statecraft.
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