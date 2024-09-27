РУСАДА в августе проверило на допинг футболиста ЦСКА Кругового

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в августе проверило на допинг двух футболистов РПЛ, сообщаетРоссийское антидопинговое агентство (РУСАДА) в августе проверило на допинг двух футболистов РПЛ, сообщает ТАСС со ссылкой на имеющиеся в распоряжении агентства материалы РУСАДА.