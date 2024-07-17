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Алаудинов: ВС России почти каждый день освобождают по населённому пункту

Алаудинов: ВС России почти каждый день освобождают по населённому пункту

Заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов рассказал, что российские военные каждый день или через день освобождают по одному населённому пункту в зоне СВО.

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