FESCO провела премьерный показ документального фильма «Я видел Антарктиду»

Транспортная группа FESCO (FESCO, Группа, предприятие в контуре госкорпорации «Росатом») в честь своего 145-летия провела для жителей и гостей Москвы премьерный показ документального фильма «Я видел Антарктиду!».
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