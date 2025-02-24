Юрист объяснил, какие сотрудники могут рассчитывать на выплату пяти окладов

МОСКВА, 24 февраля, ФедералПресс. Сотрудники прокуратуры, научные сотрудники и педагоги, покидающие службу по состоянию здоровья, выходящие в отставку или на пенсию, имеют право на получение выплаты в размере пяти окладов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии