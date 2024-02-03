Приколисты
ГлавнаяПриколыРейтинг за деньФотоплюмбы немног...Еще
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Приколисты

418 282 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

Сегодня позвонили с незнакомого номера и суровым голосом сообщили, что закрывают мой банковский счёт. Я, с надеждой: Ипотечный?

Сегодня позвонили с незнакомого номера и суровым голосом сообщили, что закрывают мой банковский счёт. Я, с надеждой: Ипотечный?

- Как ты можешь терпеть свою жену? Она же у тебя вечно бурчит, пилит, цепляется к каждой мелочи. У нее когда-нибудь вообще бывает хорошее настроение? - Да не дай Бог! Когда у нее хорошее настроение, она еще и поет! Один мужик бил своего осла.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх