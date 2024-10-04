Специалист рассказал секрет стройности актрисы Надежды Михалковой

Недавняя публикация о актрисы Надежде Михалковой вызвала волну слухов, связанных с тем, что актриса, подобно коллегам по шоу-бизнесу, начала использовать препарат для диабетиков, который многие принимают для похудения.
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