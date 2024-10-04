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  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Специалист рассказал секрет стройности актрисы Надежды Михалковой

Недавняя публикация о актрисы Надежде Михалковой вызвала волну слухов, связанных с тем, что актриса, подобно коллегам по шоу-бизнесу, начала использовать препарат для диабетиков, который многие принимают для похудения.

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