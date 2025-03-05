БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Дзюба вышел на рекорд раньше Овечкина. Он догнал лучшего бомбардира за всю историю

Дзюба вышел на рекорд раньше Овечкина. Он догнал лучшего бомбардира за всю историю

Ови тоже отличился, но ему до планки, установленной Гретцки, еще 10 голов Дмитрий Светлов На фото: Артем Дзюба (Фото: Александр Демьянчук/ТАСС) В первом весеннем туре Российской премьер-лиге (РПЛ) Артем Дзюба, который с нынешнего сезона выступает за тольяттинский «Акрон», забил гол в ворота «Пари НН» из Нижнего Новгорода.

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