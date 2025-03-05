Дзюба вышел на рекорд раньше Овечкина. Он догнал лучшего бомбардира за всю историю

Ови тоже отличился, но ему до планки, установленной Гретцки, еще 10 голов Дмитрий Светлов На фото: Артем Дзюба (Фото: Александр Демьянчук/ТАСС) В первом весеннем туре Российской премьер-лиге (РПЛ) Артем Дзюба, который с нынешнего сезона выступает за тольяттинский «Акрон», забил гол в ворота «Пари НН» из Нижнего Новгорода.