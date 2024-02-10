На чем нам плыть по Нилу

Почему бы нам не заняться на досуге вместе с нашими детьми, включая внуков и внучек, работой над различными старинными самоделками? Они запросто могут стать им отличной игрушкой и… подарком своей родной школе.
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