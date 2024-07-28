В параде ВМФ в Петербурге приняли участие корабли ВМС Китая, Индии и Алжира

Каждое последнее воскресенье июля в России отмечается День военно-морского флота РФ. Традиционно в этот день главный военно-морской парад страны проходит в Санкт-Петербурге 12:40, Санкт-Петербург, Парад ВМФ в Петербурге принимал Верховный главнокомандующий РФ, президент России Владимир Путин.
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