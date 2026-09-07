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Новости Липецка

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Мать школьника ответит рублем за оскорбительные сообщения сына в чате

Мать школьника ответит рублем за оскорбительные сообщения сына в чате

50 тысяч рублей заплатит женщина за оскорбления, которые её 13-летний сын написал в адрес одноклассницы и ее матери в школьном чате.

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