ЕВГЕНИЙ КРУТИКОВ Группы риска в среде образованной столичной молодежи ранее не диагностировались никак.
Потенциальных предателей надо вычислять «на взлете»
Комментарии
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Андрей
Активная профилактика должна подкрепляться активным трудом на заготовке древесины в местах отдаленных от столиц России
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1 д.
Алексей Тан
....... и с обязательным выдворением из России!!, по окончанию срока наказания.
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23 час.
Natalija Osminina
Читать статью надо, а не шпарить по сионистской методичке. Речь шла о РУССКИХ, о ГРАЖДАНАХ РОССИИ! О русских, взращенных в сердце России. А не об "инородцах", которых после лесоповала надо выдворять из России. И речь шла не о каких-то значимых персонах, как Кедми и пр. - эти на теракты не пойдут. Речь шла о МАССОВОЙ РУССКОЙ ТУПОСТИ И ПРОДАЖНОСТИ! В основном среди молодежи, выращенной за 33 года подонства властей России, пресмыкающихся перед США, и торгующих Родиной оптом и в розницу. Но и среди взрослых людей таких тварей будет немало.
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22 час.
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