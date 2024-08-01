Потенциальных предателей надо вычислять «на взлете»

Natalija Osminina

Читать статью надо, а не шпарить по сионистской методичке. Речь шла о РУССКИХ, о ГРАЖДАНАХ РОССИИ! О русских, взращенных в сердце России. А не об "инородцах", которых после лесоповала надо выдворять из России. И речь шла не о каких-то значимых персонах, как Кедми и пр. - эти на теракты не пойдут. Речь шла о МАССОВОЙ РУССКОЙ ТУПОСТИ И ПРОДАЖНОСТИ! В основном среди молодежи, выращенной за 33 года подонства властей России, пресмыкающихся перед США, и торгующих Родиной оптом и в розницу. Но и среди взрослых людей таких тварей будет немало.