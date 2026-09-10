Волонтеры рассказали о найденных "артефактах" во время поиска Усольцевых

ГУ МВД РФ по Красноярскому краю На месте исчезновения семьи Усольцевых в красноярской тайге найдены интересные артефакты, но перечислить их пока нельзя из-за работы следствия.
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