Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Никто не хочет терять время жизни в бессмысленном загоне старых кляч, мечтающих о мировом господстве

Никто не хочет терять время жизни в бессмысленном загоне старых кляч, мечтающих о мировом господстве

Лондон теряется в догадках: Генштаб российского Минобороны на звонки не отвечает, вдобавок Москва посла не присылает В Англии опасаются, что уровень дипотношений с Британией понизят до уровня Эстонии, Литвы и Латвии Россия поставила на место бывшую «владычицу морей», которая все еще живет имперской ностальгией.

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