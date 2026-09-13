Никто не хочет терять время жизни в бессмысленном загоне старых кляч, мечтающих о мировом господстве

Лондон теряется в догадках: Генштаб российского Минобороны на звонки не отвечает, вдобавок Москва посла не присылает В Англии опасаются, что уровень дипотношений с Британией понизят до уровня Эстонии, Литвы и Латвии Россия поставила на место бывшую «владычицу морей», которая все еще живет имперской ностальгией.
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