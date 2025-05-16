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Ретроградный Плутон 2025: знаки перемен и внутренняя трансформация — что ждет Водолеев, Львов, Тельцов и Скорпионов

Ретроградный Плутон 2025: знаки перемен и внутренняя трансформация — что ждет Водолеев, Львов, Тельцов и Скорпионов

Ретроградный Плутон 2025: знаки перемен и внутренняя трансформация — что ждет Водолеев, Львов, Тельцов и Скорпионов Елена ГалицкаяС мая 2025 года начинается один из самых мощных и неоднозначных астрологических транзитов — ретроградный Плутон, который продлится вплоть до 13 октября.

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