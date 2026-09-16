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Царьград

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Вислобоков попросил поменять статью обвинения за хищение 700 млн

Вислобоков попросил поменять статью обвинения за хищение 700 млн

Дмитрий Вислобоков, директор ООО «Нармяспром», обвиняется в хищении 700 млн рублей при поставках тушенки на СВО.

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