Добавить Трампу: в США потребовали восстановить 6 снятых обвинений по делу экс-президента Евгения КомароваПрокуроры штата Джорждия потребовали восстановить шесть отклоненных обвинений против бывшего президента Дональда Трампа и 5 других лиц, обвиняемых в незаконных попытках заставить чиновников Джорджии нарушить свои клятвы.
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