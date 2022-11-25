Наш потерянный мир

34 069 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Козьменко
    Они ещё на прошлый призыв о раследоваание в Одессе не приступилиВ ООН призвали ма...
  • Владимир Карпов
    Уже давно (9 месяцев назад) нужно было назвать НАТО соучастником преступлений киевского режима, а также "спонсорами т...Захарова в ответ ...

Состояние энергосистемы Украины: почему власти врут, что всё хорошо

Состояние энергосистемы Украины: почему власти врут, что всё хорошо

Ситуация в энергетической сфере «нэзалэжной», периодически подвергаемая существенным корректировкам с помощью высокоточного оружия Вооруженных сил России, только на первый взгляд кажется однозначной.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх