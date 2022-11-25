Состояние энергосистемы Украины: почему власти врут, что всё хорошо

Ситуация в энергетической сфере «нэзалэжной», периодически подвергаемая существенным корректировкам с помощью высокоточного оружия Вооруженных сил России, только на первый взгляд кажется однозначной.
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