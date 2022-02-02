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15 старых фотографий, доказывающих, что в России всегда любили снеговиков

15 старых фотографий, доказывающих, что в России всегда любили снеговиков

Русские любят зиму, несмотря на то, что иногда хочется сбежать от нее в теплые края. Именно поэтому у нас столько классных зимних развлечений, к которым мы с детства неравнодушны.

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