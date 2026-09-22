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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Станислав Маев и Елена Носкова стали победителями на дистанции 30 км на городском трейле City Trail-5 Izmailovo 2026

20 сентября в парке «Измайлово» в Москве прошел старт серии City Trail. Трейловые забеги организовывают Wild Trail.

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