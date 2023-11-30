Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Захарова прокомментировала запрет Болгарии на пролет самолета с ней на борту

Захарова прокомментировала запрет Болгарии на пролет самолета с ней на борту

Официальный председатель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала ситуацию, когда Болгария сначала дала разрешение на пролет российского самолета к месту проведения СМИД ОБСЕ, а потом запретила, узнав, что на борту будет Захарова.

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