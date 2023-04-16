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Митрополит Исидор поздравил православных смолян с Пасхой

Митрополит Исидор поздравил православных смолян с Пасхой

Пасхальное послание Высокопреосвященнейшего Исидора, митрополита Смоленского и Дорогобужского, клиру, монашествующим и мирянам Смоленской епархии Русской Православной Церкви Всечестные пастыри, боголюбивые иноки и инокини, дорогие братья и сестры! Сей день, егоже сотвори Господь, возрадуемся и возвеселимся в оный, ибо 🔥 Срочная новость: Вот почему Чубайс удрал из России: правда всплылаХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! С радостью о Господе Воскресшем обращаю ко всем Вам ликующее пасхальное благовестие и сердечно поздравляю с величайшим и мироспасительным праздником Пасхи Господней! Милостью Божией в светозарную пасхальную ночь в каждом храме Святой Православной Церкви вновь звучат удивительные жизнеутверждающие слова святителя Иоанна Златоуста: «Воскрес Христос, и пали демоны.

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