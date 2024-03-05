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Закон, порядок, государство

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Подозреваемых в сбыте наркотических средств в особо крупном размере задержали сотрудники полиции в Новосибирске

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Новосибирской области пресечена деятельность организованной группы, осуществлявшей сбыт наркотических средств на территории города Новосибирска и Новосибирской области.

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