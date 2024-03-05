Подозреваемых в сбыте наркотических средств в особо крупном размере задержали сотрудники полиции в Новосибирске

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Новосибирской области пресечена деятельность организованной группы, осуществлявшей сбыт наркотических средств на территории города Новосибирска и Новосибирской области.