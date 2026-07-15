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С 1 августа для пенсионеров, которые имеют стаж работы до 2002 года, могут произойти определенные изменения

С 1 августа для пенсионеров, которые имеют стаж работы до 2002 года, могут произойти определенные изменения

С 1 августа 2026 года граждане, у которых трудовой стаж начинается до 2002 года, столкнутся с двумя важными изменениями в системе пенсионного обеспечения: запланированной индексацией страховых пенсий и автоматическим перерасчетом накопительных выплат.

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