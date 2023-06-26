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«Ещё ничего не кончилось»: Ищенко спрогнозировал дальнейшие события после неудавшейся попытки военного мятежа

«Ещё ничего не кончилось»: Ищенко спрогнозировал дальнейшие события после неудавшейся попытки военного мятежа

Президент Центра системного анализа и прогнозирования, политолог Ростислав Ищенко в программе «Время Голованова» на Соловьёв LIVE спрогнозировал дальнейшие события после неудавшейся попытки военного мятежа основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

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