К агинчанам приедут Анжелика Агурбаш, Алексей Глызин, Пётр Дранга и Таисия Повалий

Культурно-благотворительный фонд Иосифа Кобзона продолжает традицию концертных марафонов. В честь юбилея артиста, почётного гражданина Агинского Бурятского автономного округа, Забайкалье станет одной из площадок фестиваля-марафона "Мой путь".