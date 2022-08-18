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К агинчанам приедут Анжелика Агурбаш, Алексей Глызин, Пётр Дранга и Таисия Повалий

К агинчанам приедут Анжелика Агурбаш, Алексей Глызин, Пётр Дранга и Таисия Повалий

Культурно-благотворительный фонд Иосифа Кобзона продолжает традицию концертных марафонов. В честь юбилея артиста, почётного гражданина Агинского Бурятского автономного округа, Забайкалье станет одной из площадок фестиваля-марафона "Мой путь".

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