Биржи АТР показали смешанные результаты пятничных торгов

Биржи АТР разошлись в направлениях трендов по итогам закрытия индексов на торгах пятницы. Японский Nikkei 225 возглавил падение, потеряв 1,68% после выхода пересмотренных данных по квартальных ВВП страны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии