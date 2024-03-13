Разложил все по полочкам: что сказал Путин в интервью Киселеву

Список самых ярких тезисов президента: - созданием ракеты «Авангард» Россия обнулила все вложения США в системы ПРО; - С военно-технической точки зрения Россия готова к ядерной войне; - У России нет необходимости использовать ядерное оружие в операции на Украине; - В попытках Киева атаковать приграничные районы России участвовали иностранные наемники; - Россия не собирается заниматься расколом Запада; - Если США проведут ядерные испытания, то, вероятно, Россия сделает то же самое; - Россия не вмешивается в выборы в США, власти готовы работать с любым американским президентом.