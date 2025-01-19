Как Сталин планировал присоединить Тибет к СССР

Западная часть Китая, или Синьцзян по-китайски, исторически носит название Восточного Туркестана. Населённая преимущественно уйгурами, казахами и ещё многими тюркскими народами, а также монголами, она была присоединена к Китаю только в середине XVIII века.
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