Валерий Леонтьев вернулся в Россию перед юбилеем

Известный российский артист Валерий Леонтьев давно и прочно обосновался в Соединенных Штатах Америки, что вызвало немало вопросов у публики на фоне массового отъезда артистов за границу из-за известных событий зимы 2022 года.
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