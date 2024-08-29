Ферстаппен признает, что «что-то не так»

Этап Формулы-1 Гран-при Нидерландов в Зандворте вызвал обеспокоенность в команде Red Bull Racing. 22-секундное преимущество Ландо Норриса из McLaren над действующим чемпионом на финише Гран-при Нидерландов доказывает, что в Red Bull что-то не так.