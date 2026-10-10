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Царьград

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Мишустин утвердил новогодние каникулы с 31 декабря по 10 января

Мишустин утвердил новогодние каникулы с 31 декабря по 10 января

В последнюю неделю декабря русские будут работать только 28, 29 и 30 декабря, сообщила Светлана Бессараб.

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