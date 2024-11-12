Мед из Приморья хотят запустить в космос

Мед, собранный приморскими пасечниками, предлагают включить в рацион российских космонавтов. Новостью о новом возможном применении экологически чистого продукта поделились в пресс-службе правительства Приморского края, сообщает PRIMPRESS.
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