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Царьград

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Токаев распустил все маслихаты Казахстана из-за спора о легитимности

Токаев распустил все маслихаты Казахстана из-за спора о легитимности

Президент Казахстана подписал указ о досрочном прекращении полномочий депутатов маслихатов всех уровней и поручил Центризбиркому организовать внеочередные выборы, сроки которых пока не назначены.

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