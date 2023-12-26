Митингующие в Белграде, сторонники прозападной оппозиционной партии «Сербия против насилия», выступили с требованием отпустить всех задержанных в ночь на 25 декабря в ходе акта протеста у здания администрации, а затем самостоятельно разошлись.
В Белграде протестующие разошлись после требований об освобождении задержанных
Комментарии
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W
Walery
Очевидно были арестованы именно модераторы беспорядков, без которых толпа уже потеряла направления своего поведения. Всех кто что-то ломал или били стекла жестко привлечь и наказать лет на 8 в Беспорядки в Сербии есть натуральный клон майдана в хохландии. Студентов наказать за хулиганское поведения и отчислить.
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16 час.
Александр Лагуткин
Нужно давить эту проплаченную толпу жестко. Как это делал Лукашенко. И обязательно наказать участников. Попустительство и слабость привет к тому, к чему привел майдан на Украине, - многотысячным жертвам и развалу государства. Это США наказывает Вучича, за его позицию в отношении России и за то, что он не поддержал санкции против нас.
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8 час.
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