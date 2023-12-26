В Белграде протестующие разошлись после требований об освобождении задержанных

Очевидно были арестованы именно модераторы беспорядков, без которых толпа уже потеряла направления своего поведения. Всех кто что-то ломал или били стекла жестко привлечь и наказать лет на 8 в Беспорядки в Сербии есть натуральный клон майдана в хохландии. Студентов наказать за хулиганское поведения и отчислить.

Александр Лагуткин

Нужно давить эту проплаченную толпу жестко. Как это делал Лукашенко. И обязательно наказать участников. Попустительство и слабость привет к тому, к чему привел майдан на Украине, - многотысячным жертвам и развалу государства. Это США наказывает Вучича, за его позицию в отношении России и за то, что он не поддержал санкции против нас.