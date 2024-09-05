15 интересных, но страшных фактов о смерти, которые вас удивят

Александр Ляшенко

"Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов", какая статья, где, только ссылка! Слюняво клянчит ублюдок-аноним,под кликухой "НОВОСТИ В ФОТОГРАФИЯХ", захотел читателя погонять по ссылкам получить подписчиков, а мы в ИГНОР эту падаль под кликухой "НОВОСТИ В ФОТОГРАФИЯХ"!!!