Крупные свердловские предприятия обяжут трудоустраивать участников СВО

Депутаты заксобрания Свердловской области приняли законопроект, предусматривающий введение для предприятий со штатом более 100 человек обязательной квоты в 1% для трудоустройства участников специальной военной операции.
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