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Бизнес журнал. Урал

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Крупные свердловские предприятия обяжут трудоустраивать участников СВО

Крупные свердловские предприятия обяжут трудоустраивать участников СВО

Депутаты заксобрания Свердловской области приняли законопроект, предусматривающий введение для предприятий со штатом более 100 человек обязательной квоты в 1% для трудоустройства участников специальной военной операции.

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