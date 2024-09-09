Евгений Козин рассказал петербуржцам о развитии метрополитена

Сейчас в городе закладывается инфраструктура для будущих поколений Начальник метрополитена Санкт-Петербурга Евгений Козин в Городском медиацентре «Выборы 2024» рассказал о том, как развивается Северная столица.
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