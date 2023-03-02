Сотрудник городской библиотеки №7 им. А. А. Шогенцукова для учащихся первого курса УО ´Бобруйский государственный аграрно-экономический колледж´ провела час общения ´О вреде сквернословия´, посвящённый Всемирному дню борьбы с ненормативной лексикой.