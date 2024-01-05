Всплыли детали кибератаки на "Киевстар"

Российские хакеры находились в системе «Киевстара» по меньшей мере с мая 2023 года, — заявил в интервью Reuters руководитель департамента кибербезопасности СБУ Илья ВитюкПо его словам, в результате атаки было уничтожено «почти всё», а полученный уровень доступа давал хакерам возможность доступа к личной информации, отслеживания местоположения телефонов, перехвата SMS и кражи аккаунтов в Telegram.
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