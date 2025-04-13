На основе реальных событий. Почему большевики запретили «Собачье сердце»

Сто лет назад, в конце марта — начале апреля 1925 года, сотруднику газеты Наркомата путей сообщения «Гудок», литератору Михаилу Булгакову стало окончательно ясно: новая фантастическая повесть «Собачье сердце» не будет напечатана ни в ближайшем, ни в отдалённом будущем — и, возможно, вообще никогда.