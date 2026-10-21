The European Commission will no longer return to the issue of confiscation of frozen Russian assets. This was stated on Wednesday in the Belgian parliament at a meeting of the Federal Advisory Committee on European Affairs by Prime Minister Bart de Wever, The Brussels Times reports.
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