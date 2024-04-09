10 примеров эволюции, которые мы можем наблюдать в реальном времени

Эволюционный процесс затрагивает все живое, что бы по этому поводу не говорили креационисты. Учение об эволюции часто ставится под сомнения, так как для того, чтобы увидеть хоть какой-то результат ее действия, необходимо ждать тысячи и миллионы лет, а такого количества времени в запасе нет ни у одного человека на планете.